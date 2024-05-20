В Челябинске ремонтируют школу, являющуюся объектом культурного наследия

Этот статус накладывает дополнительные обязанности на подрядчика, которого ещё нужно найти. И вот, спустя год, администрация Советского района отчиталась о том, что работы в школе идут полным ходом. Приведут в нормативное состояние не только исторический фасад учебного заведения, но и прилегающую территорию, и даже школьный стадион. Срок окончания работ по последнему объекту — сентябрь текущего года.