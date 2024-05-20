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В Челябинске ремонтируют школу, являющуюся объектом культурного наследия

Родители школьников, посещающих занятия в челябинской школе № 53, что на ул. Овчинникова, в районе железнодорожного вокзала, давно жаловались на плачевное состояние здания.

Источник: МК.RU Челябинск

Ещё в прошлом году они обращались в администрацию район и города, но тогда проблема не могла найти скорого решения. Дело в том, что здание 53-й школы — выявленный объект культурного наследия регионального значения.

Этот статус накладывает дополнительные обязанности на подрядчика, которого ещё нужно найти. И вот, спустя год, администрация Советского района отчиталась о том, что работы в школе идут полным ходом. Приведут в нормативное состояние не только исторический фасад учебного заведения, но и прилегающую территорию, и даже школьный стадион. Срок окончания работ по последнему объекту — сентябрь текущего года.

образование