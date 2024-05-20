Оглашен приговор учредителю Парка львов «Тайган»

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города Симферополя, учредитель «Парка львов “Тайган” признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По приговору Центрального районного суда города Симферополя от 20.05.2024 виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Суд счел возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания и назначенное наказание постановил считать условным, с годичным испытательным сроком. В связи с истечением срока давности уголовного преследования, предусмотренного уголовным законом, осужденный освобожден от назначенного наказания.