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Заморозки ожидаются в Ленобласти

Небо в Петербурге днём 20 мая, как и прогнозировали синоптики, затянули облака. После прохождения холодного атмосферного фронта в Петербурге и Ленинградской области значительно похолодает. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Фонтанка.ру

Днем похолодание не очень заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры остаются на уровне 15−20 градусов. А вот в ночные часы всё по-другому. Уже предстоящей ночью станет холодно — до плюс 1−6 градусов, в середине недели на востоке области возможны заморозки.

Во второй половине недели к нам снова придёт тепло. Как уже писала «Фонтанка», ожидается до 30 градусов жары.

«А вот перспектива с дождями призрачная, скорее всего, их снова не будет совсем, если только к следующим выходным дням», — добавляет Колесов.