Заморозки ожидаются в Ленобласти

Днем похолодание не очень заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры остаются на уровне 15−20 градусов. А вот в ночные часы всё по-другому. Уже предстоящей ночью станет холодно — до плюс 1−6 градусов, в середине недели на востоке области возможны заморозки.