После обеда Калининград могут накрыть грозы со шквалистым ветром, возможен град — синоптики

«Первые грозовые кластеры сформировались на юго-востоке области (Нестеровский, Озёрский, Правдинский р-н) и медленно смещаются на северо-запад (к Черняховскому, Гусевскому, Гвардейскому, Багратионовскому району). Рост конвективной облачности также наблюдается на севере и западе региона. Вплоть до вечера по области ожидаются локальные ливни и грозы, местами не исключено выпадение града диаметром до 1−2 сантиметров и шквалистое усиление ветра. Вероятно, в ближайшие часы осадки и грозы смогут “настигнуть” и Калининград», — говорится в сообщении.