Уральские врачи рассказали, почему женщинам опасно спать на животе

Эксперты-врачи из Челябинской области рассказали, почему женщинам опасно спать на животе и какая поза безопасней всего для здоровья и красоты.
«Сон на животе плохо отражается на состоянии груди — говорит к.м.н., доцент, врач онколог-маммолог высшей категории Александр Косолапов. — Такая поза сдавливает грудь, при этом кожа морщится, и избавиться от таких морщинок впоследствии практически невозможно. Сон на животе способствует растягиванию молочных желез, препятствует нормальному лимфатическому оттоку от структур молочных желез, а это способствует задержке нахождения гормонов, влияющих на здоровье груди».
«Женщин, предпочитающих спать лицом в подушку, видно сразу, — поддержала коллегу челябинский врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер Martinex по инъекционным методам Евгения Зайкова. — Наутро в результате компрессии имеем отёчность и кожные заломы, которые с возрастом все дольше выравниваются. Иногда такие заломы могут расправиться только ко второй половине дня! Поэтому примерно после 30 лет привычка спать на животе не допустима. По моему мнению, самое правильное и физиологичное положение для сна — на спине».
Противники сна на животе и гастроэнтерологи. В случае с болями в области ЖКТ рекомендуется спать на спине или на левом боку, чтобы снизить напряжение в нижней части туловища и облегчить симптомы.
Сон на левом боку улучшает работу пищеварительной системы, снижает спазмы желудка и предотвращает изжогу. А вот сон на правом повышает давление на некоторые органы — например, печень.