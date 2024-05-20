Уральские врачи рассказали, почему женщинам опасно спать на животе

«Женщин, предпочитающих спать лицом в подушку, видно сразу, — поддержала коллегу челябинский врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер Martinex по инъекционным методам Евгения Зайкова. — Наутро в результате компрессии имеем отёчность и кожные заломы, которые с возрастом все дольше выравниваются. Иногда такие заломы могут расправиться только ко второй половине дня! Поэтому примерно после 30 лет привычка спать на животе не допустима. По моему мнению, самое правильное и физиологичное положение для сна — на спине».