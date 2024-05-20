На трассе Кемерово-Новокузнецк произошло смертельное ДТП

Пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса сообщила об аварии, случившейся вчера, 19 мая, около 14:30 на 47-ом километре автодороги «Кемерово-Новокузнецк».На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону Кемерова из Новокузнецка, нарушил правила дорожного движения. В результате он потерял управление, съехал с дороги, въехал в кювет и опрокинулся. Водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.