В здании правительства Ростовской области запретят снимать на смартфоны

Документ о порядке использования мобильных устройств был утвержден на заседании регионального правительства сегодня, 20 мая.
Теперь в здании регионального правительства на Социалистической, 112 нельзя фотографировать и снимать видео, записывать звук, использовать навигацию и отслеживать местоположение с помощью ноутбуков, смартфонов, планшетов, умных часов.
Также нельзя подключать смартфоны через рабочие компьютеры.
Чиновники не смогут заходить с мобильными телефонами в кабинеты, где могут обрабатываться или храниться секретные сведения, относящиеся к гостайне.
Для получения разрешения на фотографирование, видеозапись или запись на диктофон необходимо подавать заявку в Минцифры региона и ждать ответа в течение пяти суток.