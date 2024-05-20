Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании правительства Ростовской области запретят снимать на смартфоны

В здании регионального правительства Ростовской области запретят снимать видео и делать фотографии на смартфоны, а также пользовать телефонными диктофонами. Об этом сообщается в документации на сайте областного правительства.

Документ о порядке использования мобильных устройств был утвержден на заседании регионального правительства сегодня, 20 мая.

Теперь в здании регионального правительства на Социалистической, 112 нельзя фотографировать и снимать видео, записывать звук, использовать навигацию и отслеживать местоположение с помощью ноутбуков, смартфонов, планшетов, умных часов.

Также нельзя подключать смартфоны через рабочие компьютеры.

Чиновники не смогут заходить с мобильными телефонами в кабинеты, где могут обрабатываться или храниться секретные сведения, относящиеся к гостайне.

Для получения разрешения на фотографирование, видеозапись или запись на диктофон необходимо подавать заявку в Минцифры региона и ждать ответа в течение пяти суток.