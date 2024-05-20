ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде начнут сносить летом 2024 года

Стоимость проекта в ценах прошлого года составляет не менее 2 млрд руб. По ходу строительства она может вырасти. Завершить строительство нового здания планируется в 2026 году. В ближайшее время на здании начнутся работы по лазерному 3D-сканированию для создания объемной пространственной модели первоначального облика и внутренней планировки здания в цифровом формате.