ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде начнут сносить летом 2024 года

Стоимость проекта в ценах прошлого года составляет не менее 2 млрд руб. По ходу строительства она может вырасти. Завершить строительство нового здания планируется в 2026 году. В ближайшее время на здании начнутся работы по лазерному 3D-сканированию для создания объемной пространственной модели первоначального облика и внутренней планировки здания в цифровом формате.
Проект реставрации предполагает сохранение внешнего облика главного и частично боковых фасадов, объемно-планировочной структуры и интерьеров центральной части здания, в том числе — входной группы и холла. В центральной части ДК в дальнейшем разместятся детские кружки. Боковые и заднюю часть части нового строения планируется отдать под жилье. Высота жилой части будет доходить до восьми этажей.