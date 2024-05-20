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ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде начнут сносить летом 2024 года

В Нижнем Новгороде летом 2024 года начнется снос ДК им. Ленина в Канавинском районе. После этого здание будет вновь возведено из новых материалов и приспособлено под современное использование. По данным областного правительства, инвестором и застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик “ДК”».

Источник: Коммерсантъ

Стоимость проекта в ценах прошлого года составляет не менее 2 млрд руб. По ходу строительства она может вырасти. Завершить строительство нового здания планируется в 2026 году. В ближайшее время на здании начнутся работы по лазерному 3D-сканированию для создания объемной пространственной модели первоначального облика и внутренней планировки здания в цифровом формате.

Проект реставрации предполагает сохранение внешнего облика главного и частично боковых фасадов, объемно-планировочной структуры и интерьеров центральной части здания, в том числе — входной группы и холла. В центральной части ДК в дальнейшем разместятся детские кружки. Боковые и заднюю часть части нового строения планируется отдать под жилье. Высота жилой части будет доходить до восьми этажей.

строительство