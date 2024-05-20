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Надвигается шторм: калининградские спасатели просят горожан быть аккуратнее дома и на дорогах

В регионе обещают грозу и шквалистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области в ближайшее время прогнозируют грозу. В региональном МЧС напомнили, как вести себя в непогоду.

Если вы находитесь дома, закройте окна и двери и отключите электроприборы. Не рекомендуется бывать на улице и стоять под металлическими навесами. Водителям лучше оставаться в автомобиле, а мотоциклистам и велосипедистам — спешиться.

Спасатели советуют не прятаться под высокими деревьями и избегать водоёмов. Если гроза застала вас на природе, укройтесь в низине.

МЧС