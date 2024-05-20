Надвигается шторм: калининградские спасатели просят горожан быть аккуратнее дома и на дорогах

В Калининградской области в ближайшее время прогнозируют грозу. В региональном МЧС напомнили, как вести себя в непогоду.
Если вы находитесь дома, закройте окна и двери и отключите электроприборы. Не рекомендуется бывать на улице и стоять под металлическими навесами. Водителям лучше оставаться в автомобиле, а мотоциклистам и велосипедистам — спешиться.
Спасатели советуют не прятаться под высокими деревьями и избегать водоёмов. Если гроза застала вас на природе, укройтесь в низине.
После обеда Калининград могут накрыть грозы со шквалистым ветром, возможен град.