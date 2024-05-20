Аксенов: по симферопольской Давыдовке запретят ездить на грузовиках

К руководителю региона обратился житель Давыдовки. Он пожаловался на постоянное движение грузовиков по жилмассиву, а также на плохое состояние дорог на улицах Центральной и Вокзальной. Аксенов поручил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку лично пообщаться с крымчанином и уточнить все детали.