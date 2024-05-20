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Аксенов: по симферопольской Давыдовке запретят ездить на грузовиках

Кроме того, там отремонтируют две улицы.

Источник: Комсомольская правда

По симферопольскому жилому массиву Давыдовка запретят движение грузовых автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

К руководителю региона обратился житель Давыдовки. Он пожаловался на постоянное движение грузовиков по жилмассиву, а также на плохое состояние дорог на улицах Центральной и Вокзальной. Аксенов поручил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку лично пообщаться с крымчанином и уточнить все детали.

«Принято решение в десятидневный срок установить дорожные знаки, запрещающие движение этого вида транспорта», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов добавил, что до 1 сентября в Давыдовке планируют отремонтировать улицу Центральную и проблемный 400-метровый участок улицы Вокзальной.