Аксенов: по симферопольской Давыдовке запретят ездить на грузовиках

По симферопольскому жилому массиву Давыдовка запретят движение грузовых автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
К руководителю региона обратился житель Давыдовки. Он пожаловался на постоянное движение грузовиков по жилмассиву, а также на плохое состояние дорог на улицах Центральной и Вокзальной. Аксенов поручил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку лично пообщаться с крымчанином и уточнить все детали.
«Принято решение в десятидневный срок установить дорожные знаки, запрещающие движение этого вида транспорта», — подчеркнул глава Крыма.
Аксенов добавил, что до 1 сентября в Давыдовке планируют отремонтировать улицу Центральную и проблемный 400-метровый участок улицы Вокзальной.