В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

По действующему законодательству, юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках и т. д. , обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается.