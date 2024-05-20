Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

В Октябрьском обнаружен цирк, гастролирующий без лицензии, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Источник: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

«При проведении мониторинга сети интернет была получена информация о гастрольной деятельности цирка “Круиз” в Октябрьском. При этом уведомление о гастролях цирка на территории региона в адрес управления не поступало», — отметили в надзорном ведомстве.

12 мая сотрудник Россельхознадзора установил факт использования животных в цирковых представлениях.

«Контролируемое лицо лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах не имеет», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

По действующему законодательству, юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках и т. д., обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается.

Владельцу цирка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований использования и содержания животных в культурно-зрелищных целях.

Как сообщал Башинформ, ранее в Бижбулякском районе Башкирии был выявлен еще один незаконно гастролирующий цирк.

шоу