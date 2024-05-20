В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

«При проведении мониторинга сети интернет была получена информация о гастрольной деятельности цирка “Круиз” в Октябрьском. При этом уведомление о гастролях цирка на территории региона в адрес управления не поступало», — отметили в надзорном ведомстве.
12 мая сотрудник Россельхознадзора установил факт использования животных в цирковых представлениях.
«Контролируемое лицо лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах не имеет», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
По действующему законодательству, юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках
Владельцу цирка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований использования и содержания животных в культурно-зрелищных целях.
Как сообщал Башинформ, ранее в Бижбулякском районе Башкирии был выявлен еще один незаконно гастролирующий цирк.