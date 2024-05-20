Скончалась вдова Михаила Пуговкина

«У нее был сахарный диабет. Я с ней в последний раз разговаривала в марте. Она не очень хорошо себя чувствовала. Сегодня утром, 20 мая, она скончалась. У нее поднялось давление плюс диабет. Внук ее отвез в больницу. Она находилась в медикаментозном сне».
Также она поделилась воспоминаниями, что Ирина Константиновна была довольно энергичной женщиной. Благодаря ей сохранялась память о Михаиле Пуговкине.
«Благодаря ей мы смогли восстановить памятную доску у памятника в Ялте, которая была украдена. Она (вдова Михаила Пуговкина — ред.) сделала это за свой счет. Мы ей помогали, но в целом это ее заслуга. В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья», — вспоминает Алена Плакида.
Собеседница уверена, что многие мужчины наверняка хотели бы, чтобы у них были такие жены, которые могут сохранить и сберечь наследие известного талантливого человека.
Алена Плакида также рассказала, что ранее Ирина Пуговкина-Лаврова приезжала в Ялту каждый год. Однако остаться жить в Крыму у нее не получилось, и она переехала в Ростов. Там ей дали жилье, выделили место под музей Пуговкина. Благодаря ее заслугам в Ростове установили памятник актеру, назвали улицу его именем.
Когда Ирина Константиновна уже не могла заниматься сохранением памяти о муже, передала часть документов и фотографий Центра имени Пуговкина в Ялте Алене Плакиде. Музейные экспонаты были вывезены в Костромскую область, откуда родом Михаил Пуговкин.
«Когда она (вдова актера — ред.) поняла, что здоровье ухудшается, она переехала в Москву, где и находилась до последнего времени. Прощание с Ириной Константиновной пройдет во вторник или среду», — уточнила Алена Плакида.