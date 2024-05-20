Скончалась вдова Михаила Пуговкина

«Благодаря ей мы смогли восстановить памятную доску у памятника в Ялте, которая была украдена. Она (вдова Михаила Пуговкина — ред.) сделала это за свой счет. Мы ей помогали, но в целом это ее заслуга. В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья», — вспоминает Алена Плакида.