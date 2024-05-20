«Он стоял под знаменами добра и светлой силы»: в Казани возложили цветы в память о президенте Ирана

— В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире. Я благодарен судьбе за то, что лично знал господина Раиси, он уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Светлая память и молитвы о Сейеде Эбрахиме Раиси всегда будут освещать наши сердца. Искренне разделяю горечь этой потери. Татарстан глубоко скорбит вместе с вами и братским иранским народом, — говорится в письме.