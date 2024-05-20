Новый штамм коронавируса Flirt не вызовет роста заболеваемости — академик Онищенко

Новый штамм, уверен он, не вызывает увеличения числа случаев заражения COVID-19 или более тяжелые заболевания, чем другие варианты.
«То есть уровень заболеваемости остается на том же уровне. Спровоцировать летний всплеск заболеваемости он вряд ли сможет, но небольшой подъем будет».
Стоит ли бояться нового штамма коронавируса
Новый штамм «КР2», который назвали Flirt, появился в конце марта и уже в апреле начал вытеснять предыдущий штамм. Причем оба являются вариантами «Омикрона».
Почему в Казахстане нет вакцин от коронавируса.
«Симптоматика: кашель, одышка, затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах, головная боль — весь тот классический набор, который наблюдался с самых первых штаммов. Заложенность носа или насморк, тошнота и диарея — это та симптоматика, которая акцентируется. При предыдущих штаммов их не было».
Вызовут ли паводки рост заболеваний
Он также отметил, что серьезные паводки в Казахстане и соседних с ним областях России не вызовут вспышки заболеваемости кишечными и особо опасными инфекциями.
«Еще с советских времен у нас был целый атлас скотомогильников, за которыми мы наблюдали. Их было примерно 40 тысяч. Поэтому за ними ведется контроль и какой-то огромной вспышки заболеваемости среди людей и животных не произойдет. Возможны какие-то единичные случаи заражения».
Как правильно загорать
В преддверии лета он дал советы о том, как надо правильно загорать на солнце.
«Загорать нужно по утрам и на закате. Загорать нужно особенно старшему контингенту и желательно возле водоемов. Хватит и 10−15 минут».
По его словам, с осторожностью надо загорать людям с хроническими, кардиологическими и эндокринологическими заболеваниями, а также лицам, имеющим родинки.
Онкология распространяется — почему
Он также перечислил причины, которые приводят к росту онкологических заболеваний.
«Первое — средняя продолжительность жизни выросла. Мы ее увеличили, но еще не создали профилактики и здравоохранения, которые нужны для геронтологической медицины. Второе — это алкоголь и курение. Третье — экология, связанная с вредными выбросами в атмосферу», — отметил Онищенко.
Когда ждать генно-модифицированных людей
Позитивную возможность, по его словам, несет в себе работа по генетическому редактированию генома человека, потому что в медицине не менее 4 тысяч заболеваний, которые передаются через геном человека, в числе которых гемофилия и диабет. Сейчас в лаборатории за пару дней расшифруют полностью ваш геном и расскажут о том, какие есть генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям, в том числе к онкологии.
Но еще 20 лет назад на подобные работы с геномом человека во всем мире был наложен мораторий, потому что она несет огромные риски.
«Это не беспочвенные опасения. Это не тот “замшелый Омикрон”, который еще где-то там трепыхается. А это действительно очень серьезная проблема, если кто-то начнет экспериментировать с геномом человека».
Несмотря на запрет, по его словам, в 2019 году китайский ученый отредактировал геном близняшек, которые родились у женщины с ВИЧ-инфекцией, чтобы они не заразились от нее. Проект сразу закрыли, а ученого уволили из-за того, что у детей в результате эксперимента снизилась сопротивляемость к другим заболеваниям. После этого Китай тоже ввел запрет на редактирование генома эмбрионов.
Онищенко считает, что человек не должен вмешивается в святая святых — то, что природа создавала десятками миллионов и миллиардов лет. При этом технически это уже можно сделать, но какие будут последствия для цивилизации пока трудно предположить. Потому что изменение в одном гене может в дальнейшем привести к неожиданным и непредвиденным мутациям.