Новый штамм коронавируса Flirt не вызовет роста заболеваемости — академик Онищенко

Позитивную возможность, по его словам, несет в себе работа по генетическому редактированию генома человека, потому что в медицине не менее 4 тысяч заболеваний, которые передаются через геном человека, в числе которых гемофилия и диабет. Сейчас в лаборатории за пару дней расшифруют полностью ваш геном и расскажут о том, какие есть генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям, в том числе к онкологии.