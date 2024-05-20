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Ярмарочную площадь в Нижнем Новгороде закроют на 3 дня

Ярмарочную площадь закроют с 21 по 23 мая для всех, кроме делегатов конференции.

Источник: Нижегородская правда

Ярмарочную площадь в Нижнем Новгороде закроют на 3 дня из-за проведения конференции ЦИПР, сообщается в Telegram-канале Нижегородской ярмарки.

Ярмарочную площадь закроют с 21 по 23 мая для всех, кроме делегатов конференции. Тем не менее, нижегородцы и гости города смогут отдохнуть на качелях в перголах и погулять на детской площадке.

Единственным открытым днем ЦИПР станет 24 мая. Все зарегистрированные гости смогут попасть в павильоны и на Ярмарочную площадь, чтобы посетить мероприятия и поиграть в баскетбол 3×3.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что на ЦИПР представят работы цифровых художников из России, Казахстана и Турции. 0+