ТОП удобрений для урожая, которому позавидуют соседи

Почва, в которой растет урожай, нуждается в периодическом обновлении и внесении удобрений. Весенняя подкормка помогает обновить грунт в огороде. Какими способами это можно сделать?
Многое зависит от почвы
Чтобы внести в землю правильные подкормки, важно ориентироваться в типах почвы на участке.
Самые не приспособленные к земледелию почвы — глинистые. Для их возделывания требуется применение органических удобрений, которые обычно вносят под зиму.
Песчаный грунт плохо удерживает влагу и вносимые подкормки. Для его «подпитки» используют следующие органические удобрения: торф, золу, навоз или компост.
Торфяно-болотистый грунт богат влагой и азотом. Его обычно обогащают с помощью внесения компоста, а также смеси с калием и фосфором.
Самыми плодородными являются черноземные почвы. Однако и в них вносят удобрения — органические и комплексные.
Какие органические удобрения можно использовать?
Для того чтобы любые удобрения лучше усвоились почвой, ее перекапывают культиватором после внесения подкормки.
Подготавливать почву к новому сезону нужно ранней весной. При этом важно учитывать погодные условия: температура не должна быть ниже +5°С.
Наиболее эффективными органическими удобрениями считается навоз крупнорогатого скота, а также куриный помет. Эта органика богата азотом и калием, необходимым для роста любых культур.
Компост также является органическим удобрением, особенно хорошо, если в его составе есть сидераты (бобовые, клевер или рожь), богатые азотом.
Древесная зола богата щелочью. Ее обычно рассыпают по поверхности грядок, после чего почву перекапывают.
Разновидности минеральных удобрений
Самые популярные минеральные удобрения — азотные: мочевина, аммиачная селитра, карбамид, сульфаты аммония и магния. Их рекомендуется вносить строго по инструкции, поскольку превышать норму нежелательно.
Еще одно минеральное удобрение — калийное. Оно необходимо для улучшения иммунитета растений и не оказывает влияния на кислотно-щелочной баланс почвы.
Фосфорные удобрения ускоряют созревание плодов.
Комплексные добавки обычно сочетают в себе несколько видов минеральных удобрений.
Использование таких подкормок обеспечивает быстрое восстановление почвы и повышает урожайность культур.