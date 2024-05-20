ТОП удобрений для урожая, которому позавидуют соседи

Наиболее эффективными органическими удобрениями считается навоз крупнорогатого скота, а также куриный помет. Эта органика богата азотом и калием, необходимым для роста любых культур.

Компост также является органическим удобрением, особенно хорошо, если в его составе есть сидераты (бобовые, клевер или рожь), богатые азотом.

Древесная зола богата щелочью. Ее обычно рассыпают по поверхности грядок, после чего почву перекапывают.