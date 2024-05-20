В Крыму появится новый оператор мобильной связи

Ровно 10 лет компания начала оказывать услуги фиксированной связи в Крыму. Сейчас оператор покрывает 78% территории полуострова. Планируется, что к 2024 года этот показатель достигнет 90%. Жижикин рассказал, что в каждом из тарифных планов имеются минуты для звонков по всей России. Абоненты могут звонить без доплат.