Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая — РИА Новости. Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно любому при рассмотрении фразы в контексте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ранее в интервью на телеканале «Дон 24» митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей «подсыпать мышьяк ему в еду», а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть.
«Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет прием шоковой терапии… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить», — сказал собеседник агентства, добавив, что доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами.
Петровский отметил, что в соцсетях фраза была вырвана из контекста ради скандального заголовка, и если посмотреть программу целиком, любому станет понятно, о чем именно шла речь.