Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

Ранее в интервью на телеканале «Дон 24» митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей «подсыпать мышьяк ему в еду», а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть.