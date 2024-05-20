Регоператор Самарской области прокомментировал начисление платежей за ТКО в СНТ

Регоператор по обращению с ТКО Самарской области прокомментировал начисление платежей в СНТ. Напомним, что ранее по требованию прокуратуры суд признал незаконным начисление «двойных» платежей за вывоз ТКО. Но представитель регоператора объяснил, что в компании «двойные» платежи не назначают. По словам регоператора, такие ошибки возникают, когда в СНТ некорректно оформлены документы, а председатель товарищества не знает всех нюансов законодательства.