Регоператор Самарской области прокомментировал начисление платежей за ТКО в СНТ

Регоператор по обращению с ТКО Самарской области прокомментировал начисление платежей в СНТ. Напомним, что ранее по требованию прокуратуры суд признал незаконным начисление «двойных» платежей за вывоз ТКО. Но представитель регоператора объяснил, что в компании «двойные» платежи не назначают. По словам регоператора, такие ошибки возникают, когда в СНТ некорректно оформлены документы, а председатель товарищества не знает всех нюансов законодательства.
Оплату за ТКО в товариществах либо включают в членские взносы, когда речь идет про садовые дома, либо начисляют по нормативу, если дом оформлен как ИЖС.
— На сегодняшний день решение суда не изготовлено, в силу не вступило, — уточнил представитель регоператора.
При этом в компании добавили, что если в расчете были допущены ошибки, председатель вправе обратиться к регоператору, чтобы сделать перерасчет.