Омский ХК «Авангард» объявил о старте реалити-шоу «Голос Арены»

Заполнить заявку можно по ссылке на неё есть на сайте клуба. Нужно будет рассказать о себе и приложить видеофайл с тестовым заданием: прочитать на камеру любое стихотворение или отрывок из прозы. Заявки принимаются до 24:00 10 июня, претендентам должно исполниться 18 лет.