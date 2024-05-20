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Омский ХК «Авангард» объявил о старте реалити-шоу «Голос Арены»

ХК «Авангард» с «12 каналом» запускают телепроект «Голос Арены».

Источник: МК.RU Омск

Его победитель станет новым ведущим на домашних матчах команды в следующем сезоне.

Как сообщили в пресс-службе клуба, это будет шоу с элементами реалити. Участники будут бороться за право стать новым голосом G-Drive Арены. С тем, кто победит, ХК «Авангард» заключит контракт.

Но сначала претендентам нужно будет пройти через ряд испытаний. Отборочный этап начался сегодня, в понедельник, 20 мая.

Заполнить заявку можно по ссылке на неё есть на сайте клуба. Нужно будет рассказать о себе и приложить видеофайл с тестовым заданием: прочитать на камеру любое стихотворение или отрывок из прозы. Заявки принимаются до 24:00 10 июня, претендентам должно исполниться 18 лет.

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