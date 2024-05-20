Омский ХК «Авангард» объявил о старте реалити-шоу «Голос Арены»

Его победитель станет новым ведущим на домашних матчах команды в следующем сезоне.
Как сообщили в пресс-службе клуба, это будет шоу с элементами реалити. Участники будут бороться за право стать новым голосом G-Drive Арены. С тем, кто победит, ХК «Авангард» заключит контракт.
Но сначала претендентам нужно будет пройти через ряд испытаний. Отборочный этап начался сегодня, в понедельник, 20 мая.
Заполнить заявку можно по ссылке на неё есть на сайте клуба. Нужно будет рассказать о себе и приложить видеофайл с тестовым заданием: прочитать на камеру любое стихотворение или отрывок из прозы. Заявки принимаются до 24:00 10 июня, претендентам должно исполниться 18 лет.