Названо количество людей с ВИЧ в Омской области

В бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (СПИД-центр) сообщили о количестве пациентов с ВИЧ в Омской области.
"На территории Омской области проживает около 16 тысяч людей, живущих с ВИЧ.
На протяжении последних лет заболевание распространяется преимущественно половым путем — более 79% от общего числа случаев, выявленных за год, наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции составляет более 20%", — заявляется на официальном сайте омского СПИД-центра.
В учреждении сообщили, что основная часть вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией составляют люди в возрасте 30−49 лет.