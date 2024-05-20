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Названо количество людей с ВИЧ в Омской области

На минувшее воскресенье, 19 мая 2024 года, выпал Всемирный день памяти пациентов, умерших от СПИДа.

В бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (СПИД-центр) сообщили о количестве пациентов с ВИЧ в Омской области.

"На территории Омской области проживает около 16 тысяч людей, живущих с ВИЧ.

На протяжении последних лет заболевание распространяется преимущественно половым путем — более 79% от общего числа случаев, выявленных за год, наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции составляет более 20%", — заявляется на официальном сайте омского СПИД-центра.

В учреждении сообщили, что основная часть вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией составляют люди в возрасте 30−49 лет.

здоровье