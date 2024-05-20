Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в рамках заседания правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Договоры у всех операторов заключены, проводится обследование, берутся бак-анализы воды. У нас по Ушаковой балке, к сожалению, в 60 раз превышен показатель вредных веществ в воде», — констатировал Горлов.

По его словам, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим. Всего в Севастополе официально планируют открыть 27 пляжных территорий. Сейчас проводятся работы по благоустройству после шторма.

«Демонтированы и восстановлены поврежденные конструкции, производится установка спасательных вышек, навесов, пергол. Заключены договоры на рыхление песка, на проведение анализа обследования морского дна», — рассказал чиновник.

Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) ранее обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами.

экология