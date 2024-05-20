Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

«Договоры у всех операторов заключены, проводится обследование, берутся бак-анализы воды. У нас по Ушаковой балке, к сожалению, в 60 раз превышен показатель вредных веществ в воде», — констатировал Горлов.
По его словам, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим. Всего в Севастополе официально планируют открыть 27 пляжных территорий. Сейчас проводятся работы по благоустройству после шторма.
«Демонтированы и восстановлены поврежденные конструкции, производится установка спасательных вышек, навесов, пергол. Заключены договоры на рыхление песка, на проведение анализа обследования морского дна», — рассказал чиновник.
Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) ранее обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами.