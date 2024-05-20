Движение автобусов изменится из-за репетиций парада в Минске

Также будет отменен автобус № 155 от «Горбатова, 73» в 05.56. Сказано, что отменяется маршрут автобуса № 194 с отправлением от «ст.м. Уручье» в 05.10, от остановки «Праменистая» в 05.40. Кроме того, рейс автобуса № 86 от «Копище» в 05.20 и № 155 от «Уручье-4» в 05.34 будут сокращены по маршруту. Конечной остановкой указана «Стариновская».