Движение автобусов изменится из-за репетиций парада в Минске

«Минсктранс» сообщил про изменения в движении автобусов из-за репетиций парада. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что 21 и 28, а также 4 и 11 июня по причине репетиций парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, движение общественного транспорта изменится.
В организации отметили, что будут отменены следующие маршруты. Называется автобус № 64 с отправлением от остановки «Уручье-2» в 05.52, от остановки «Макаенка» в 06.16. Указан автобус № 86 с отправление от «Руссиянова» в 05.19, от остановки «Сухорокие» в 05.37, 05.57.
Также будет отменен автобус № 155 от «Горбатова, 73» в 05.56. Сказано, что отменяется маршрут автобуса № 194 с отправлением от «ст.м. Уручье» в 05.10, от остановки «Праменистая» в 05.40. Кроме того, рейс автобуса № 86 от «Копище» в 05.20 и № 155 от «Уручье-4» в 05.34 будут сокращены по маршруту. Конечной остановкой указана «Стариновская».
Изменение затронет и маршрут автобуса № 167 от «Уручье-2» в 05.27. Так, движение будет организовано от остановки «Уручье-2» по улице Руссиянова, проспекту Независимости, автодороге Н9031, улице Тюленина и далее по маршруту.