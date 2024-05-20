В Минске назвали адреса, где с 22−23 мая отключат горячую воду

РУП «Минскэнерго» информирует, что с 22 мая горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать по адресам:
ул. Бурдейного, 6, 8, 10, 47;
ул. Домбровская, 9, 15;
ул. Лещинского, 4, 4А, 8, 8к.4, 12, 14, 14А;
ул. Матусевича, 35;
ул. Одинцова, 63к.2, 69, 69А;
ул. Притыцкого, 60, 62, 62к.2, 64Б, 79, 97;
ул. Шаранговича, 4;
ул. Якубовского, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.
С 23 мая — по адресам:
1-й пер. Фомина, 8;
3-й Брестский пер., 17а;
3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5;
пер. Корженевского, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32;
пер. Южный, 5;
пр. Мира, 1, 12, 14, 16, 18, 20;
тупик Брест-Литовский, 13;
тупик Брилевский, 55;
ул. Асаналиева, 1, 2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 20к.1, 20к.2, 22к.1, 22к.2, 22 к.3. 24, 26, 28, 30, 32, 34к.1, 36к.1, 36к.2, 38к.1, 34к.2, 40, 40к.1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;
ул. Аэродромная, 28, 30, 16;
ул. Белградская, 6, 8, 9, 11, 14, 16;
ул. Братская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Брестская, 2, 18, 34, 42, 40б, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90;
ул. Брилевская, 31, 33, 35, 37;
ул. Жореса Алферова, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Казинца, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 11, 12, 13а, 17к.2, 21к.2, 24, 24а, 32, 33;
ул. Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 3д, 7к.2, 8, 9, 10, 58, 62, 62 В, 64, 66, 68, 70а, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80к.1, 80к.2;
ул. Корженевского, 51;
ул. Левина, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13;
ул. Лученка, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 24, 26, 2, 19, 23, 25, 27, 29, 31;
ул. Осиповичская, 5, 5а, 18;
ул. Пуховичская, 8, 20, 21;
ул. Савицкого, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 8, 20, 22;
ул. Серова, 1Б, 16, 18;
ул. Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26;
ул. Черниговская, 46, 46а;
ул. Чкалова, 38к.1.
Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» отключит горячее водоснабжение с 22 мая по следующим адресам:
ул. Бурдейного, 1, 2, 2А, 2 В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
ул. Лобанка, 9 к.1−3; 11, 11А, 13к.1, 2; 15, 17, 19;
ул. Одинцова, 1 к.1, 2; 2 к.2, 3 к.1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14к.1, 15, 16, 17, 18 к.1, 19, 20, 22, 22 к.1, 23 к.1, 2; 24, 27, 27А, 29, 30, 31 к.1−3; 32, 33, 35, 36 к.1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к.2−4; 75, 77 к.1−3; 79 к.1, 2; 81, 85, 87, 89;
ул. Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;
2-й пер. Тимошенко, 2, 3, 7;
ул. Тимошенко, 8, 10, 12, 14 к.2, 16, 18, 20 к.1−3; 22 к.1, 24 к.1, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38;
ул. Якубовского, 15 к.1, 17, 19, 20, 21, 22 к.1, 3; 23, 24 к.1−3; 25, 26 к.1−4; 27, 28 к.1, 29, 30 к.1, 2; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к.1, 2; 50, 53, 53 В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60.
С 23 мая — у потребителей по адресам:
ул. Асаналиева, 11к.1−3; 14, 16, 18;
ул. Аэродромная, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42;
ул. Белградская, 1, 2, 4, 5;
ул. Брестская, 40;
ул. Брилевская, 25, 27, 29, 31;
ул. Германовская, 9, 15, 15б, 17, 19;
ул. Жлобинская, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 21А;
ул. Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21 к.3, 4; 25А, 27А;
ул. Кижеватова, 60 к.1, 2, 3, 4, 6, 7;
пер. Корженевского, 8, 20А, 26;
ул. Любанская, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
пр. Мира, 2, 4, 6;
Н. Теслы, 1, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31;
1-й пер. Пирогова, 2, 4, 8, 12;
2-й пер. Пирогова, 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 8;
Пирогова, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 14А, 15, 16А, 18, 18А, 20А;
Пуховичская, 5, 5А, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
Серова, 1А, 1 В, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 15, 17, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28 к.1−3; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 46А, 48, 50, 52, 54;
ул. Черниговская, 46, 46А, 46к.2.
Плановые отключения горячего водоснабжения в Минске начались с 15 мая.