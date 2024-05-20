Ремонт проспекта Кирова в Самаре продлили до конца августа

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях попросили обратить внимание на состояние проспекта Кирова — участка, который начинается после Кировского моста. По их словам, дорога в ужасном состоянии.
Как ответили 20 мая 2024 года представители департамента городского хозяйства и экологии Самары, проспект Кирова будет отремонтирован «большими картами».
— В ходе ремонта предусматриваются и работы на инженерных коммуникациях, как, например, регулирование высотного положения люков. Работы будут выполнены до конца августа 2024 года, — добавили в департаменте.
Как заметили горожане, ранее чиновники называли другие сроки. Так, сообщалось, что дорога будет приведена в порядок до конца апреля, потом сроки продлевали до конца мая, и вот сейчас остановились на конце августа.