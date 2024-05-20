В 2024 году Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдёт в 48-й раз

«Фестиваль собирает до 20 000 участников со всех уголков страны, — с гордостью прокомментировали в Фонде. — Более 50 артистов разных поколений из разных городов России выступают на фестивале, проводят мастер-классы и творческие встречи. Нынче все концерты будут транслироваться в паблике Челябинска в соцсети ВКонтакте».