В 2024 году Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдёт в 48-й раз

В этом году Всероссийский Ильменский фестиваль на территории Челябинской области пройдёт в 48-й раз. Об этом сообщил Фонд Олега Митяева.
Мероприятие будет длиться три дня — с 28 по 30 июня и состоится традиционно на территории ГЛК «Солнечная долина».
«Фестиваль собирает до 20 000 участников со всех уголков страны, — с гордостью прокомментировали в Фонде. — Более 50 артистов разных поколений из разных городов России выступают на фестивале, проводят мастер-классы и творческие встречи. Нынче все концерты будут транслироваться в паблике Челябинска в соцсети ВКонтакте».
Главным событием программы как всегда будет конкурс авторской песни — детский и взрослый. Фестиваль разобьют на три концертные площадки — Главная сцена, Лесная сцена и творческая площадка «Шатёр». Помимо сольных концертов артистов, пройдет концерт «Олег Митяев представляет… “с участием специальных гостей. А также гала-концерты “Ильменский звездопад” и “Vivat, Ильмены!”, концерт “Неформатные наши” с участием артистов нового поколения, концерты “Ильменские гвозди” и “Поют туристята”.