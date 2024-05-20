В Беларуси хотят расширить регулирование цен на ритуальные услуги

На сайте МАРТ указано, что с апреля ведомство проверяет, как соблюдают законодательство о ценах в этой сфере.
Мониторингом охватили около 60 объектов более 35 субъектов хозяйствования. Большинство из них нарушило правила бытового обслуживания и законодательство о торговле. Специалисты зафиксировали единичные случаи, когда субъекты хозяйствования не выполняли законодательство о ценах.
Также по итогам мониторинга МАРТ решил внепланово проверить одну компанию, которая продает ритуальные принадлежности в Гомельской области.