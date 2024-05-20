Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси хотят расширить регулирование цен на ритуальные услуги

В Беларуси будут регулировать цены на большее число ритуальных услуг, а не только на гарантированные. Об этом СТВ рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

Источник: Reuters

На сайте МАРТ указано, что с апреля ведомство проверяет, как соблюдают законодательство о ценах в этой сфере.

Мониторингом охватили около 60 объектов более 35 субъектов хозяйствования. Большинство из них нарушило правила бытового обслуживания и законодательство о торговле. Специалисты зафиксировали единичные случаи, когда субъекты хозяйствования не выполняли законодательство о ценах.

Также по итогам мониторинга МАРТ решил внепланово проверить одну компанию, которая продает ритуальные принадлежности в Гомельской области.