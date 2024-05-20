С 3 июня в Перми начнут работать две новые плоскостные парковки

С 3 июня в Перми откроются две новые внутризональные плоскостные парковки. Они будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Час стоянки автомобиля там будет стоить 20 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Одна плоскостная парковка расположена с южной стороны от гипермаркета «Семья» по улице Революции, 13. Она будет работать круглосуточно и ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней.
Вторая плоскостная парковка появится вдоль улицы Куйбышева на участке между Белинского и Смирнова. Она будет функционировать ежедневно с 9:00 до 18:00. Здесь можно оставить машину на весь день, а заплатить только за шесть.