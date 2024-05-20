Тополиный пух окутал улицы Воронежа

Воронежские экологи тем временем утверждают, что в Воронеже идет постепенная замена тополей на другие деревья: одни вырубают, на их место сажают другие. Совсем недавно в Воронеже прошел ураган, поваливший большое количество деревьев на улицах. Одно из таких деревьев, например, рухнуло на автомобиль и насквозь пробило лобовое стекло. Сообщалось, якобы пострадала девушка, которая чудом осталась жива.