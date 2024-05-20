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Тополиный пух окутал улицы Воронежа

Воронежские улицы засыпало тополиным пухом. Фотографиями и видеозаписями «заснеженного» города воронежцы поделились в социальных сетях. Однако воронежцы не сильно рады такому весеннему явлению. Особенно тяжело тем, у кого аллергия. Горожане требуют, чтобы эти деревья сажать перестали.

Воронежские экологи тем временем утверждают, что в Воронеже идет постепенная замена тополей на другие деревья: одни вырубают, на их место сажают другие. Совсем недавно в Воронеже прошел ураган, поваливший большое количество деревьев на улицах. Одно из таких деревьев, например, рухнуло на автомобиль и насквозь пробило лобовое стекло. Сообщалось, якобы пострадала девушка, которая чудом осталась жива.

экология