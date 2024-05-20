Воронежских 10-классников ожидают военные сборы

В Воронеже в некоторых родительских чатах сегодня, 20 мая, появились сообщения о том, что с 28 по 31 мая для школьников пройдут обязательные военные сборы. И без их прохождения ребят не аттестуют.
Но в областном правительстве заверили, что речь идет о курсе «Основы военной службы» объемом не менее 35 часов. Именно столько времени необходимо затратить на проведение пятидневных сборов и стрельб из ручного оружия. То есть занятия проходят на базе воинских частей.
Всем учащимся по итогам сборов выставляют оценки. Те, кого не допустят по состоянию здоровья, будут изучать теоретические материалы и сдавать зачеты.
— Этот предмет касается только учащихся десятых классов, — уточнили в региональном правительстве.
Кстати, сборы могут проходить вплоть до 28 июня 2024 года. Сроки каждый муниципалитет определяет самостоятельно.