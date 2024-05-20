Воронежских 10-классников ожидают военные сборы

Но в областном правительстве заверили, что речь идет о курсе «Основы военной службы» объемом не менее 35 часов. Именно столько времени необходимо затратить на проведение пятидневных сборов и стрельб из ручного оружия. То есть занятия проходят на базе воинских частей.