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Воронежских 10-классников ожидают военные сборы

Их могут провести вплоть до 28 июня.

В Воронеже в некоторых родительских чатах сегодня, 20 мая, появились сообщения о том, что с 28 по 31 мая для школьников пройдут обязательные военные сборы. И без их прохождения ребят не аттестуют.

Но в областном правительстве заверили, что речь идет о курсе «Основы военной службы» объемом не менее 35 часов. Именно столько времени необходимо затратить на проведение пятидневных сборов и стрельб из ручного оружия. То есть занятия проходят на базе воинских частей.

Всем учащимся по итогам сборов выставляют оценки. Те, кого не допустят по состоянию здоровья, будут изучать теоретические материалы и сдавать зачеты.

— Этот предмет касается только учащихся десятых классов, — уточнили в региональном правительстве.

Кстати, сборы могут проходить вплоть до 28 июня 2024 года. Сроки каждый муниципалитет определяет самостоятельно.

образование