В минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведем на цепи.

«Автор ролика в соцсети “ВКонтакте”, на наш взгляд, сделал неверные выводы о состоянии животного. История этого медведя нам хорошо известна, его нашли еще медвежонком в 2021 году жители Зилаирского района. Истощенное животное тогда передали в вольерное хозяйство ООО Охотничье хозяйство “Альшей” для реабилитации и последующего содержания в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (под присмотром специалистов). Отпустить его в дикую природу после контакта с людьми было уже нельзя. Медведь, судя по видеозаписи, находится в хорошем, упитанном состоянии», — прокомментировали «Башинформу» в министерстве.