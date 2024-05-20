В минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведем на цепи.

В пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ отреагировали на инцидент с медведем на цепи, замеченным в деревне Самодуровка Альшеевского района. Напомним, правозащитник Дмитрий Черкасов в соцсетях сообщил о том, что животное держат на цепи и пугают собаками, что якобы «кто-то занимается незаконным бизнесом».
«Автор ролика в соцсети “ВКонтакте”, на наш взгляд, сделал неверные выводы о состоянии животного. История этого медведя нам хорошо известна, его нашли еще медвежонком в 2021 году жители Зилаирского района. Истощенное животное тогда передали в вольерное хозяйство ООО Охотничье хозяйство “Альшей” для реабилитации и последующего содержания в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (под присмотром специалистов). Отпустить его в дикую природу после контакта с людьми было уже нельзя. Медведь, судя по видеозаписи, находится в хорошем, упитанном состоянии», — прокомментировали «Башинформу» в министерстве.
В ведомстве также добавили, что законодательством об охоте предусмотрены подготовка и дрессировка собак охотничьих пород с использованием для этой цели диких животных. Это делается способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.
«При использовании для указанных целей медведя, он должен находиться в ошейнике, соединенном с металлическим тросом длиной не менее 40 метров и диаметром не менее 20 мм, концы которого зафиксированы на двух неподвижных опорах. В случае выявления фактов жесткого обращения с животными рекомендуем обратиться в органы полиции», — пояснили в минэкологии РБ.