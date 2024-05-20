Иностранная речь и русский мат. Кто устроил перестрелку в Кемерове

Жители новостройки № 58 на улице Мичурина в 6 утра 19 мая стали очевидцами конфликта между двумя компаниями, который начался с погони. Во двор влетели несколько автомобилей на большой скорости: такси, еще один легковой автомобиль и два внедорожника. Несколько мужчин, прячась за автомобилями, стреляли в оппонентов. Судя по звукам, для стрельбы использовались не только пистолеты — на видео также видно, как мужчина несёт в руках оружие с длинным стволом.