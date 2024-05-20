Иностранная речь и русский мат. Кто устроил перестрелку в Кемерове

20 мая в Кемерово предъявили обвинение участникам конфликта, которые устроили перестрелку в одном из дворов. 19 мая на улице Мичурина очевидцы сняли на видео конфликт мужчин, которые с оружием устроили перестрелку во дворе жилого дома, прячась за припаркованные автомобили.
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Утро началось с выстрелов.
Жители новостройки № 58 на улице Мичурина в 6 утра 19 мая стали очевидцами конфликта между двумя компаниями, который начался с погони. Во двор влетели несколько автомобилей на большой скорости: такси, еще один легковой автомобиль и два внедорожника. Несколько мужчин, прячась за автомобилями, стреляли в оппонентов. Судя по звукам, для стрельбы использовались не только пистолеты — на видео также видно, как мужчина несёт в руках оружие с длинным стволом.
Жители дома снимали перестрелку из окон своих квартир. Позже ролики появились в социальных сетях. В комментариях отметились местные жители, которые сообщили, что выстрелы и громкие крики были слышны на весь двор. Многие порадовались, что не вышли в это время из подъезда и не попались под горячую руку.
«Как хорошо, что в это время я не вышла на пробежку! 5.30 возле моего подъезда», — пишет Татьяна Краснокутская.
Прозвучали предположения, что местные спортсмены поссорились с иностранными специалистами — на некоторых видео слышна иностранная речь, приправленная русским матом.
Задержание.
Позже стрелявших задержали. На место выехала следственно-оперативная группа, а также наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации. Прибывшие на место полицейские задержали четверых участников конфликта. Двое попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ДПС. Позже сотрудники уголовного розыска задержали ещё двух участников конфликта. В полиции пояснили, что все задержанные — местные жители. У стрелков изъяли три единицы травматического оружия. В полиции Кузбасса уточнили, что пострадавших нет.
Спустя несколько часов в СУ Следственного комитета Российской Федерации уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Позже стало известно, что ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Кто должен охранять?
Кемеровчане считают, что виной всему реформа, которая была проведена в 2011 году.
«А вот, это отголоски сокращения 2011−2012 годов. Да, раньше на улице обязательно патрулей встретишь, сейчас нет никого. Стационарные посты полиции заменили сотрудниками ЧОП, ППС сократили, казаки дорого, конная полиция только для галочки, потому что штат её смешной», — пишет Алексей Захаров.
Тогда из-за сокращения штатной численности МВД, возможности правоохранительных органов оказались ограниченными. Особенно поредел состав патрульно-постовой службы. Ещё в 2012 году Аман Тулеев заявлял, что новые люди не идут в полицию, потому что престиж профессии низкий, работа опасная, а требования жесткие. Особенно не хватает участковых, сотрудников патрульно-постовой службы, то есть тех, кто должен выполнять самую тяжелую и опасную работу.
До реформы МВД в Кемерово ночью выезжало на дежурство 25 экипажей ППС, а после — 4−5. Сейчас их место заняли работники частных охранных предприятий и наряды вневедомственной охраны (Росгвардии). Однако, жители Кемерова заметили, что патрулей на улицах стало намного меньше, чем до реформы в 2011 году.