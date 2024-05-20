Самарцев предупредили о заморозках в ночные часы

Оперативную обстановку на территории области главе региона доложил врио начальника регуправления МЧС Алексей Степанов. Он сообщил: по информации, полученной от синоптиков, ближайшей ночью ожидается от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки до −2 °C. Оповестить население о заморозках МЧС планирует в течение дня.
«Коллеги, необходимо оповещать людей как можно оперативнее», — подчеркнул губернатор.
Глава региона обратился к главам минЖКХ, минобрнауки, минздрава региона, представителям управления соцзащиты: «Необходим мониторинг температурных режимов по объектам социальной сферы, местам постоянного пребывания людей, местам обучения».
Вместе с тем, из-за прихода теплых воздушных масс в регион (днем ожидается до +25 °C) в Самарской области действует высокий класс пожароопасности. Губернатор напомнил: в городских лесах на территории Тольятти уже фиксировались небольшие возгорания.
«Николай Альфредович [Ренц] (глава Тольятти — прим. ВН), мы с вами каждый год переживаем за городские леса. Еще раз рассмотрите этот вопрос на уровне городской администрации с привлечением правоохранительных органов, пожарной охраны — по каким направлениям необходимо усилить работу», — отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор обратил внимание на необходимость превентивных мер по предотвращению возгораний, а также усиления работы по мониторингу социальных сетей.