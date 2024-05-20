Самарцев предупредили о заморозках в ночные часы

«Николай Альфредович [Ренц] (глава Тольятти — прим. ВН), мы с вами каждый год переживаем за городские леса. Еще раз рассмотрите этот вопрос на уровне городской администрации с привлечением правоохранительных органов, пожарной охраны — по каким направлениям необходимо усилить работу», — отметил Дмитрий Азаров.