Крушение вертолета президента Ирана. Главное
В правительстве Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и тех, кто был с ним на борту разбившегося вертолета, в том числе главы МИДа и губернатора провинции Восточный Азербайджан.
Офис премьера Израиля прокомментировал возможный ордер МУС
Офис премьер-министра Израиля назвал «кровавым наветом» возможную выдачу ордера МУС на арест Биньямина Нетаньяху.
Лавров заявил о резонансе в мире от заявлений Путина и Цзиньпина
Глава МИД России отметил, что поездка Путина в Китай «подчеркнула особый характер наших отношений, отношений стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства».
Силуанов рассказал о прогрессивной ставке НДФЛ для граждан РФ
Глава Минфина в ходе своего выступления в нижней палате парламента отметил, что пользу от налоговых изменений должны получить семьи с детьми.
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Ожидается участие до 120 глав государств.
Главные новости к вечеру 20 мая
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Крушение вертолета президента Ирана. Главное