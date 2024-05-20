Главные новости к вечеру 20 мая

Крушение вертолета президента Ирана. Главное

В правительстве Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и тех, кто был с ним на борту разбившегося вертолета, в том числе главы МИДа и губернатора провинции Восточный Азербайджан.



Офис премьера Израиля прокомментировал возможный ордер МУС

Офис премьер-министра Израиля назвал «кровавым наветом» возможную выдачу ордера МУС на арест Биньямина Нетаньяху.



Лавров заявил о резонансе в мире от заявлений Путина и Цзиньпина

Глава МИД России отметил, что поездка Путина в Китай «подчеркнула особый характер наших отношений, отношений стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства».



Силуанов рассказал о прогрессивной ставке НДФЛ для граждан РФ

Глава Минфина в ходе своего выступления в нижней палате парламента отметил, что пользу от налоговых изменений должны получить семьи с детьми.



Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Ожидается участие до 120 глав государств.