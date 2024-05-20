Последний рубеж: что нужно знать выпускникам и их родителям о ЕГЭ в Башкирии в 2024 году

В предстоящем учебном году профессиональные учебные заведения Башкирии готовятся принять более 14 800 студентов по различным программам, от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации, а молодежь региона получит еще больше возможностей для обучения и профессионального роста. С каждым годом интерес к высшему образованию растет, и власти региона готовы предложить выпускникам разнообразные программы и специальности. Абитуриенты смогут выбирать между бакалавриатом, магистратурой, специалитетом, чтобы найти то, что соответствует их интересам и карьерным планам. Значительное увеличение количества мест в учебных заведениях создает благоприятную среду для развития образования в республике. Студенты смогут не только получить качественное образование, но и расширить свои горизонты, обрести новые знания и навыки, которые помогут им успешно войти во взрослую жизнь.