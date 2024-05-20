Последний рубеж: что нужно знать выпускникам и их родителям о ЕГЭ в Башкирии в 2024 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является одним из самых обсуждаемых тем в современном образовании. Для многих выпускников школ это становится настоящим испытанием, определяющим их будущее. Несмотря на разногласия, ЕГЭ остается неотъемлемой частью образовательной системы в России. Он помогает стандартизировать процесс оценки знаний и умений учащихся, обеспечивая объективность и справедливость.
По данным министерства образования Башкирии, в текущем году основной период сдачи экзаменов у одиннадцатиклассников пройдет с 23 мая по 5 июля. Дополнительные даты сдачи ЕГЭ назначены на 4, 9 и 23 сентября. Кстати, по инициативе президента России Владимира Путина 4 и 5 июля выпускникам текущего года будет предоставлена возможность пересдачи ЕГЭ по одному учебному предмету по выбору до завершения сроков приема документов в вузы.
Отметим, что в 2024 году в Башкирии в экзаменах планируют принять участие 15 504 человека.
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРЕДМЕТ — ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минобра, наибольшей популярностью среди участников ЕГЭ пользуется профильная математика — ее выбрали 52,8% выпускников. Точный предмет, требующий логики, аналитического мышления и математической грамотности, остается одним из самых востребованных среди учеников.
Не отстает и обществознание, которое выбрали 35,6% участников, как предмет на понимание социальных процессов, политики и экономики. Информатика с ее 24% участников также остается в числе популярных предметов на экзамене. В мире, где технологии играют все более значимую роль, владение информатикой становится ключом к успеху во многих сферах жизни. А вот наименьшее количество заявлений было подано на экзамен по немецкому языку.
СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПРЕДУСМОТРЕНО?
В предстоящем учебном году профессиональные учебные заведения Башкирии готовятся принять более 14 800 студентов по различным программам, от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации, а молодежь региона получит еще больше возможностей для обучения и профессионального роста. С каждым годом интерес к высшему образованию растет, и власти региона готовы предложить выпускникам разнообразные программы и специальности. Абитуриенты смогут выбирать между бакалавриатом, магистратурой, специалитетом, чтобы найти то, что соответствует их интересам и карьерным планам. Значительное увеличение количества мест в учебных заведениях создает благоприятную среду для развития образования в республике. Студенты смогут не только получить качественное образование, но и расширить свои горизонты, обрести новые знания и навыки, которые помогут им успешно войти во взрослую жизнь.
КАКИЕ ПРОФЕССИИ У ВЫПУСКНИКОВ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ.
Наибольшей популярностью среди абитуриентов региона ежегодно пользуются такие направления подготовки, как лечебное дело, педиатрия, нефтегазовое дело, прикладная математика и информатика, педагогическое образование, лингвистика, информатика и вычислительная техника, ландшафтная архитектура, юриспруденция, хореографическое искусство. В 2024 году абитуриенты могут подавать документы в 5 вузов на 5 специальностей.
ЛЬГОТЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СВО.
В Минобре Башкирии также рассказали, что участники специальной военной операции и члены их семей могут воспользоваться специальной квотой. Она дает право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета. Эта возможность распространяется на тех, кто призван на военную службу по частичной мобилизации или заключил контракт, а также на их детей.
Отдельная квота выделяется на сумму не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности или направлению подготовки. Чтобы воспользоваться ею, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус участника СВО.