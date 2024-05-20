Большой ремонт на водоводе в Евпатории — когда в город вернется вода

«Система водоснабжения города — это резервуары чистой воды и водовод, который подает воду до резервуаров. К этому времени водовод уже заполнен, сейчас подпитаем резервуары и ночью будем наполнять городскую систему водоснабжения. Если крупных аварий не будет — к утру город будет с водой».