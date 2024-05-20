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Большой ремонт на водоводе в Евпатории — когда в город вернется вода

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. После длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов.

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.

«Система водоснабжения города — это резервуары чистой воды и водовод, который подает воду до резервуаров. К этому времени водовод уже заполнен, сейчас подпитаем резервуары и ночью будем наполнять городскую систему водоснабжения. Если крупных аварий не будет — к утру город будет с водой».

сказал Кузнецов

Как пояснил глава филиала, вода в город подается по двум 40-километровым водоводам. В рамках ремонтных работ произведена замета 21-километрого участка одного из них. Однако на время ремонта воду потребовалось слить из всей системы.

«Поскольку система водоснабжения опустошалась полностью и состояние ее не очень хорошее — до 80% износа труб — в процессе запуска происходят аварийный ситуации. От того как быстро мы с ними справимся, будет зависеть срок подачи воды. Прогнозы осторожные, но во вторник город должен быть с водой», — констатировал Кузнецов.

Также он подчеркнул, что жителей на момент отключения обеспечили привозной водой для питьевых нужд. Республика планирует постепенно заводить средства на ремонт остальной части водоводов, которые в украинский период не ремонтировались вообще, отметил глава филиала. Однако пока процент износа коммуникаций высок, аварии неизбежны. В этой связи потребителям Евпатории рекомендовано всегда иметь запас воды для питьевых и бытовых нужд.

ЖКХ