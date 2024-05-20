Большой ремонт на водоводе в Евпатории — когда в город вернется вода

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.
«Система водоснабжения города — это резервуары чистой воды и водовод, который подает воду до резервуаров. К этому времени водовод уже заполнен, сейчас подпитаем резервуары и ночью будем наполнять городскую систему водоснабжения. Если крупных аварий не будет — к утру город будет с водой».
Как пояснил глава филиала, вода в город подается по двум 40-километровым водоводам. В рамках ремонтных работ произведена замета 21-километрого участка одного из них. Однако на время ремонта воду потребовалось слить из всей системы.
«Поскольку система водоснабжения опустошалась полностью и состояние ее не очень хорошее — до 80% износа труб — в процессе запуска происходят аварийный ситуации. От того как быстро мы с ними справимся, будет зависеть срок подачи воды. Прогнозы осторожные, но во вторник город должен быть с водой», — констатировал Кузнецов.
Также он подчеркнул, что жителей на момент отключения обеспечили привозной водой для питьевых нужд. Республика планирует постепенно заводить средства на ремонт остальной части водоводов, которые в украинский период не ремонтировались вообще, отметил глава филиала. Однако пока процент износа коммуникаций высок, аварии неизбежны. В этой связи потребителям Евпатории рекомендовано всегда иметь запас воды для питьевых и бытовых нужд.