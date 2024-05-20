Ночью заморозки — днём жара. На Южном Урале потеплеет до +25 градусов

В Челябинскую область возвращается тепло: 21 мая столбики термометров в регионе поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Днём 21 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, — прокомментировали в ведомстве. — Будет дуть западный, юго-западный ветер ночью 2−7 м/с, а днем 4−9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, местами заморозки до −2 градусов, днём +20,+25 градусов».
Со среды ожидаются небольшие осадки, а в ночь на четверг снова ударят ночные заморозки до −3 градусов. Если верить долгосрочным прогнозам Гисметео.ру, то до настоящего летнего тепла на Южном Урале ещё не скоро: весь июнь средняя температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов.