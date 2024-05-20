Ночью заморозки — днём жара. На Южном Урале потеплеет до +25 градусов

Со среды ожидаются небольшие осадки, а в ночь на четверг снова ударят ночные заморозки до −3 градусов. Если верить долгосрочным прогнозам Гисметео.ру, то до настоящего летнего тепла на Южном Урале ещё не скоро: весь июнь средняя температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов.