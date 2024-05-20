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10 дней с падения автобуса в реку: петербуржцы несут цветы к Поцелуеву мосту

Жители Петербурга массово несут цветы к месту падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста. На месте побывал корреспондент «МК в Питере».

На месте пробитых автобусом перил приварили временное ограждение, не совпадающее по орнаменту с оригинальным.

Напомним, ДТП произошло 10 мая около 13 часов. В результате погибли семь человек, среди них — преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова.

1Спастись удалось лишь двоим — водителю и пассажиру. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел — о нарушении ПДД, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в отношении гендиректора ООО «Такси», которому принадлежал автобус.

В рамках уголовных дел был арестован водитель автобуса Рахматшох Курбонов и задержан начальник автоколонны «Такси». Также известно, что по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был задержан еще один подозреваемый.