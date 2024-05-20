10 дней с падения автобуса в реку: петербуржцы несут цветы к Поцелуеву мосту

На месте пробитых автобусом перил приварили временное ограждение, не совпадающее по орнаменту с оригинальным.
Напомним, ДТП произошло 10 мая около 13 часов. В результате погибли семь человек, среди них — преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова.
1Спастись удалось лишь двоим — водителю и пассажиру. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел — о нарушении ПДД, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в отношении гендиректора ООО «Такси», которому принадлежал автобус.
В рамках уголовных дел был арестован водитель автобуса Рахматшох Курбонов и задержан начальник автоколонны «Такси». Также известно, что по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был задержан еще один подозреваемый.