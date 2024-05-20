10 дней с падения автобуса в реку: петербуржцы несут цветы к Поцелуеву мосту

1Спастись удалось лишь двоим — водителю и пассажиру. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел — о нарушении ПДД, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в отношении гендиректора ООО «Такси», которому принадлежал автобус.