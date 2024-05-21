В Балтийске после ливня затопило дворы, люди не могут подойти к своим машинам

В Балтийске после ливня затопило дворы. Очевидцы публикуют фото громадных луж, которые образовались перед домами. Автовладельцы не могут подойти к своим машинам. По словам местных жителей, некоторые автомобили стоят на полколеса в воде.
Фото опубликованы в группе «Типичный Балтийск» во «ВКонтакте». В администрации Балтийска уже отреагировали и дали комментарий.
«Сегодня выпало большое количество осадков за короткое время, ливневые канализации работают, но вода сходит медленно», — говорится в сообщении.
Представитель местной администрации отмечает, что капитально всю ливневую систему сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» прочищают два раза в год. Ежемесячно и дополнительно — по заявкам жителей.