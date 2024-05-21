Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске после ливня затопило дворы, люди не могут подойти к своим машинам

Очевидцы сообщают, что ливневки не справляются с объемом воды.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°

В Балтийске после ливня затопило дворы. Очевидцы публикуют фото громадных луж, которые образовались перед домами. Автовладельцы не могут подойти к своим машинам. По словам местных жителей, некоторые автомобили стоят на полколеса в воде.

Фото опубликованы в группе «Типичный Балтийск» во «ВКонтакте». В администрации Балтийска уже отреагировали и дали комментарий.

«Сегодня выпало большое количество осадков за короткое время, ливневые канализации работают, но вода сходит медленно», — говорится в сообщении.

Представитель местной администрации отмечает, что капитально всю ливневую систему сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» прочищают два раза в год. Ежемесячно и дополнительно — по заявкам жителей.