В Челябинск привезут мощи святого, который поможет сдать экзамены

28 мая в столицу Южного Урала всего на одну ночь привезут мощи святого, который считается покровителем всех учащихся. Именно Макарий Алтайский считается главным православным помощником в обретении знаний. В XIX веке архимандрит Макарий создавал Алтайскую духовную миссию в Сибири с центром в Бийске. Он настаивал на отказе от еврейского и греческого языков для Ветхого и Нового заветов соответственно, в пользу более понятного русского перевода. Канонизирован Макарий Алтайский уже в 2000 году именно за свою просветительскую деятельность.