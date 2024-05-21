Стало известно, когда нормализуется ситуация с паводком на севере Омской области

Эвакуированных из зоны подтопления людей размещают в пунктах временного размещения в районах, а на местах остаются дежурить и следить за порядком правоохранители. Юных омичей, которых эвакуировали, в этом году отправят отдыхать в детские лагеря соседних регионов.