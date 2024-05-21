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Стало известно, когда нормализуется ситуация с паводком на севере Омской области

Ждать ещё почти месяц.

Источник: Om1.ru

На севере Омской области остаётся сложной ситуация с паводком. В первую очередь это касается Усть-Ишимского района. Уровень воды в реках на севере стал снижаться, однако, подъём до пика ещё возможен вплоть до 15 июня.

Напомним, ранее в регионе был введён режим федерального чрезвычайного положения. А это даёт возможность области рассчитывать на федеральные средства, чтобы оказать помощь пострадавшим от паводка.

С 17 мая в регионе начали выплачивать единовременную материальную помощь всем, кто пострадал от паводка. Она составляет 10 000 рублей. Когда сойдёт вода, начнётся подсчёт ущерба. Комиссии для обследования домов уже начали формировать.

Эвакуированных из зоны подтопления людей размещают в пунктах временного размещения в районах, а на местах остаются дежурить и следить за порядком правоохранители. Юных омичей, которых эвакуировали, в этом году отправят отдыхать в детские лагеря соседних регионов.