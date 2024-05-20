Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 мая

— ч/с: пер. Кольцевой, 20, 22; Ивлева, 24-А-36, 35-А-49 — с 08.00 до 17.00;

— ч/с: Гончаренко, 16−62; Амурская, 1−8 — с 08.00 до 18.00;

— ч/с: Якутская, 5, 8−14 (чет.); Славянская, 1−15 (неч.); Кронштадтская, 23 — с 08.00 до 18.00.