Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 21 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 238 (подъезды 1−4) — с 09.30 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Чайковского, 7; Молодогвардейцев, 46 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— 40-летия Победы, 21, 21-А; Пр. Победы, 378-А, 380, 382, 382-А — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Шершневская, 56−91; Звенигородская, 1−28 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Новороссийская, 1-А, 5, 8, 9, 9-А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17-А, 17-Б, 18, 18-А, 19, 20, 21, 21-А, 22, 23, 25, 25-А, 27, 30, 34, 34-А, 34-Б, 36, 36-А, 36-Б, 38, 46, 47, 47-А, 47-Б, 49, 49-А, 50, 53, 55, 57, 59, 59-Б, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 72-А, 73, 74, 74-А, 75, 76, 77, 77-А, 79, 80, 80-Б, 81, 82, 83, 84, 85; Ереванская, 3, 5, 5-А, 7, 9, 11, 13, 15, 31, 32; Чайкиной, 14, 16, 18, 20; Цимлянская, 2, 3, 3-А, 9, 9-А, 11, 11-А, 13, 15, 17-А, 19-А, 19, 21, 21-А, 23, 25; Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31; пер. Канатовский, 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Днепровская, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33; Дербентская, 41, 43-Б, 45, 45-А, 46, 47, 47-А; Магнитогорская, 89, 91; Люблинская, 32, 34, 40, 43, 45, 49; Василевского, 27, 70, 70-А, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 77-А, 79, 81, 83, 85; Туруханская, 5, 32, 42, 34, 40, 40-А; Чистопольская, 27; Бугурусланская, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 62, 64; пер. Бугурусланский, 1 — с 09.00 до 23.59;
— ч/с, ограниченный улицами Днепровская, Бугурусланская 2-я, Чистопольская, Сочинская, Тихорецкая;
— На пониженном давлении: Новороссийская, 69-А, 67-А, 65, 65-А, 65-Б.; Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 — с 09.00 до 23.59.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пер. Кольцевой, 20, 22; Ивлева, 24-А-36, 35-А-49 — с 08.00 до 17.00;
— ч/с: Гончаренко, 16−62; Амурская, 1−8 — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Якутская, 5, 8−14 (чет.); Славянская, 1−15 (неч.); Кронштадтская, 23 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шоссе Металлургов, 33 (подъезды 4, 5), 41 (подъезд 1); Богдана Хмельницкого, 25 (подъезды 4−6) — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цвиллинга, 41-Б, 49, 50, 51-А, 54, 58, 58-Г, 58-Д; Монакова 2-А — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Зерновая, 1, 2, 8 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72А; Пятигорская, 40−62; Связи, 1−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66; Низкая, 1- 4; Общественная, 1−10; Чебаркульская, 1−20; Златоустовская, 70; Плужная — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Заболотная, 9−48; Карпинского, 31−60; Камышовая, 3 −12, 49, 68; Пятигорская, 2−38; Кустанайская, 7−16; пер. Хабаровский, 1−12; Хрустальная, 31; Народная, 7−21; Златоустовская, 8−34 — с 08.00 до 17.00;
— ч/с: Московская, 20−33; Троицкая, 18−39; Ломоносова, 27−38; Шаумяна, 25−38; Салтыкова, 31−48; Сосновская, 23−40; Профинтерна, 26 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Марченко 9, 9-А, 11, 11-А, 11-Б, 13, 13-Б — с 08.30 до 19.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Шершни: Западная, 12−51; Рабоче-Колхозная, 55, 57, 61−69 (неч.); Северная, 1, 1-А, 1-Б, 1-Г, 1-Д, 1-Ж, 2−6 (чет.) — с 08.00 до 18.00;
— ч/с пос. Шершни: Ленина, 1−32; Садовая, 7−15 — с 15.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов.
Во вторник, 21 мая, с 9.30 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке а/д «Меридиан» и улицы Руставели.
Будьте внимательны и осторожны!