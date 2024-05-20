Названа дата проведения Astana Half Marathon

В этом году на старт выйдут 6 000 атлетов из более чем 20 стран мира.
Участники Astana Half Marathon стартуют с площади перед территорией EXPO, пробегут по центральным улицам города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости и Ботанического сада.
Мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.
«С 2022 года география мероприятий фонда “Смелость быть первым” расширилась, охватив не только Алматы, но и Астану, Туркестан. Мы ставим перед собой амбициозную цель: зажечь любовь к бегу во всех уголках Казахстана, подобно тому, как это произошло в Алматы, который по праву можно назвать беговой столицей нашей страны. Наша миссия — популяризировать спорт и активный образ жизни, а также сделать бег доступным и привлекательным для людей всех возрастов и физических возможностей».
В 2024 году представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден.
Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Astana Half Marathon, получат на финише медаль. Призёры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами.
Регистрация завершится 3 июня.