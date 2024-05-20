Названа дата проведения Astana Half Marathon

«С 2022 года география мероприятий фонда “Смелость быть первым” расширилась, охватив не только Алматы, но и Астану, Туркестан. Мы ставим перед собой амбициозную цель: зажечь любовь к бегу во всех уголках Казахстана, подобно тому, как это произошло в Алматы, который по праву можно назвать беговой столицей нашей страны. Наша миссия — популяризировать спорт и активный образ жизни, а также сделать бег доступным и привлекательным для людей всех возрастов и физических возможностей».