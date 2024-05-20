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Белорусский врач-невролог рассказала, как правильно пить кефир при стрессе

Белорусский врач-невролог назвала пользу кефира, йогурта и сыра при стрессе.

Источник: Комсомольская правда

В чем польза сыра и кисломолочных продуктов при стрессе и как правильно пить кефир, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» врач-невролог Татьяна Скороходова.

Именно ферментированная еда, яркими представителями которой являются кефир и йогурт, — первая рекомендация для того, чтобы справляться со стрессом, отметила специалист.

— Кисломолочные продукты помогают микробиому кишечника правильно жить и правильно вырабатывать для нас серотонин — гормон счастья, пояснила она.

Работает это так: серотонин через кровь попадает в мозг, и это уменьшает уровень тревоги, стресса и депрессии.

Что касается твердого сыра, то он содержит триптофан, и именно из триптофана вырабатывается серотонин.

Врач обратила внимание, что пить кефир надо правильно.

— Кефир должен быть первой и последней едой в течение дня. Утром полстакана на голодный желудок. Через 20 минут можно что-то другое позволить себе на звтрак. А заканчивать день нужно кефиром, чтобы микрофлора могла питаться и заселяться правильно. В любых кефирах содержатся ацидофильные бактерии. Это наши друзья, которые в норме должны обитать в нашем кишечнике. И когда мы потребляем кефир, то сособствуем тому, что этих бактерий становится больше.

При этом Татьяна Скороходова подчеркнула, что не следует сочетать кефир с другими продуктами, например, ягодными наполнителями или булочками, иначе он не принесет ожидаемой пользы.

здоровье