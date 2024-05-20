Белорусский врач-невролог рассказала, как правильно пить кефир при стрессе

— Кефир должен быть первой и последней едой в течение дня. Утром полстакана на голодный желудок. Через 20 минут можно что-то другое позволить себе на звтрак. А заканчивать день нужно кефиром, чтобы микрофлора могла питаться и заселяться правильно. В любых кефирах содержатся ацидофильные бактерии. Это наши друзья, которые в норме должны обитать в нашем кишечнике. И когда мы потребляем кефир, то сособствуем тому, что этих бактерий становится больше.