Кому выгодна гибель президента Ирана

Президент Раиси летал на американском Bell-212, а Пентагон хорошо осведомлен об этой машине — авионике и электронике. Вероятность внешнего «отключения» летательных аппаратов американского производства исключать нельзя. В случае с программным обеспечением «невидимки» F-35 возможность внешних коррекций (через спутник) в США даже не скрывают. Как бы то ни было, произошедшая катастрофа — «самая заметная в истории Bell-212, который имеет один из самых безупречных показателей безопасности».