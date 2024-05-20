Кому выгодна гибель президента Ирана

Трагическая гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел этой страны Хосейна Амира-Абдоллахяна вызывает слишком много вопросов, чтобы считаться лишь случайной «жесткой посадкой» в тумане вертолета Bell-212 производства США.
Вертолет президента Ирана взлетел 19 мая, неподалеку от ирано-азербайджанской границы, где Ибрагим Раиси вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым участвовали в церемонии открытия плотины Гыз-Галасы — совместного гидротехнического проекта в иранской провинции Восточный Азербайджан, в 220 км к северо-востоку от Тебриза.
Обломки президентского вертолета Bell-212 беспилотники КСИР и спасатели обнаружили к утру 20 мая в 600 км к северо-западу от Тегерана. На месте «жесткой посадки» выживших нет. Вертолет практически полностью сгорел.
Кроме президента и главы МИД Ирана, погибли еще семь пассажиров, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и представитель Верховного лидера Восточного Азербайджана Мохаммад Али Але-Хашем. Предварительно, причинами катастрофы могли стать гористая местность и густой туман (к этому мы еще вернемся).
Ранее, на торжественной церемонии у плотины Гыз-Галасы, которая считается символом сотрудничества Тегерана и Баку, президент Ирана заявил, что совместный проект на пограничной реке Аракс очень важен, дает надежду народам двух стран, и вызывает отчаяние врагов. Раиси добавил: «Любой прогресс в Азербайджане — это наш прогресс, любая нестабильность на границах двух стран — общая потеря».
Президент Азербайджана заявил о важности совместных транспортных проектов двух стран: «Коридор “Север-Юг” очень важен для региона, и с модернизацией железнодорожной инфраструктуры в Иране и Азербайджане станет самым важным в мире».
И здесь нет даже тени преувеличения. Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) — создается для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. На основе межправительственного соглашения, подписанного Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года.
Преимущества МТК «Север-Юг» вызвали огромный интерес — к соглашению уже присоединились Беларусь, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Кыргызстан, Турция. Многим на Западе не нравятся подобные проекты упрочения суверенитета и экономики стран-участниц.
Bell-212 в опасном тумане.
Ибрагим Раиси был второй по значимости политической фигурой в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Считался преемником Верховного лидера. Многое сделал для членства Ирана в ШОС и БРИКС, для укрепления сотрудничества с Россией. И еще призывал страны мира отказаться от унизительной гегемонии доллара США.
Не касаясь даже позиции Тегерана относительно военных конфликтов в секторе Газа и на Украине, экономических аргументов для устранения влиятельного в Евразии политического лидера Эбрагима Раиси у деградирующих западных «гегемонов» было вполне достаточно. Хватало врагов и на Востоке.
За минувшие пять лет несколько влиятельных политиков и военачальников Ирана погибли в результате террористических ударов американцев и израильтян (вспоминаем генералов Касема Сулеймани, Сейеда Рази Мусави, ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде-Махавади).
Вертолет Раиси потерпел катастрофу в момент высокой военно-политической напряженности между Ираном, коллективным Западом и Израилем — через месяц после обмена ракетными ударами ЦАХАЛ и КСИР. Внутриполитическая дестабилизация в Иране выгодна США, Израилю и ЕС. Неслучайно американский журнал Military Watch считает вероятным иностранное вмешательство: «Слухи о покушении на иранского президента сосредоточены вокруг необычного прибытия в регион самолета C-130 ВВС США, что совпало с отъездом Раиси… Источники утверждают, что радиоэлектронная борьба могла быть использована для того, чтобы заставить вертолет разбиться».
Президент Раиси летал на американском Bell-212, а Пентагон хорошо осведомлен об этой машине — авионике и электронике. Вероятность внешнего «отключения» летательных аппаратов американского производства исключать нельзя. В случае с программным обеспечением «невидимки» F-35 возможность внешних коррекций (через спутник) в США даже не скрывают. Как бы то ни было, произошедшая катастрофа — «самая заметная в истории Bell-212, который имеет один из самых безупречных показателей безопасности».
По совокупности прямых и косвенных улик, издание Military Watch делает вывод о возможной реализации «многоходовки» Запада с целью поэтапного «обезглавливания» антиамериканского Ирана, для дальнейшего внедрения во власть тегеранского «аятоллы Горбачева», руководителя с более благоприятной для западных интересов позицией.
Находящийся в Тегеране известный международный журналист Аббас Джума отметил, что в иранском государстве и обществе более всего обсуждается версия теракта. Раньше или позже, истинная причина авиакатастрофы в Иране будет установлена. А как же горы и туман?
Американская компания Bell Helicopter декларирует надежность своей продукции в экстремальных условиях. Еще десять лет назад вертолеты Bell комплектовались системой предупреждения об опасном сближении с землей (HTAWS), не считая прочих систем безопасности. Система EVS использует инфракрасные датчики реального времени, обработку сигналов и дисплеи в кабине для улучшения видимости, предоставляет летному экипажу оригинальные изображения местности, взлетно-посадочных полос и других объектов.
Даже с поправкой на время эксплуатации, президентский вертолет регулярно проходил техобслуживание, модернизацию, и точно не был кинематографическим «пепелацем». Погодные условия и техническое состояние машины наверняка не могли стать причиной катастрофы.
Bell 212 изначально разработан для Канады. Выпускался в разных модификациях, включая HP AH Mk (военный многоцелевой вертолет), который находится на вооружении, к примеру, Воздушного корпуса армии Великобритании. Машина надежная, рассчитанная на перевозку до 14 пассажиров. Максимальная взлетная масса 5080 кг, полезная нагрузка — более 2200 кг имеет длину 15,5 м, ширину 14,6 м, высоту 3,9 м.. Bell 212 эксплуатируется в 13 странах мира, падает не часто — две предыдущие катастрофы зафиксированы в 2023-м (ОАЭ) и 2018 годах (Иран).
Гибель Ибрагима Раиси в авиакатастрофе опасна вероятностью нового витка эскалации на Ближнем Востоке, дестабилизацией Южного Кавказа, продолжением американской практики устранения неугодных национальных лидеров в любой из стран мира. То есть маниакальным стремлением и сползанием Соединенных Штатов к Третьей мировой войне, к самоуничтожению.
Президент РФ Владимир Путин 20 мая выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана, и подчеркнул: «Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства».