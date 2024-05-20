Компании Илона Маска позволили вживить имплант в мозг второго добровольца

Ранее Илон Маск заявил об удачном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. Первый пациент, 29-летний Нолан Арбо, сообщил, что примерно восемь лет назад его парализовало, в связи с чем он потерял чувствительность всего, что находится ниже плеч. После вживления импланта мужчина смог силой мысли передвигать курсор по шахматной доске на экране компьютера.