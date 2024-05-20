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Компании Илона Маска позволили вживить имплант в мозг второго добровольца

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Neuralink бизнесмена Илона Маска получила разрешение американских властей на вживление импланта Telepathy в мозг второго добровольца, сообщает издание The Wall Street Journal. Об этом информирует ТАСС.

Источник: Reuters

По сведения WSJ, компания Илона Маска пообещала решить проблемы, которые появились у первого пациента, и планирует внедрить ультратонкие провода устройства еще глубже в мозг второго участника испытаний.

Ранее Илон Маск заявил об удачном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. Первый пациент, 29-летний Нолан Арбо, сообщил, что примерно восемь лет назад его парализовало, в связи с чем он потерял чувствительность всего, что находится ниже плеч. После вживления импланта мужчина смог силой мысли передвигать курсор по шахматной доске на экране компьютера.

При этом по прошествии месяца, как уточняет издание, большая часть вживленных в мозг мужчины нитей ослабла и перестала считывать электросигналы, которые нужны для преобразования его мыслей в движение курсора.