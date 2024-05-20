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В Молдову идет ужасная жара: синоптики обещают +30 градусов — прыгаем сразу в лето

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в ближайшее время.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 61% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 21 мая, в Молдове ожидается преимущественно облачная погода. Температура в течение дня будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов Цельсия, ночью — около 14 градусов. Вероятность осадков — низкая, что делает этот день благоприятным для прогулок.

В Кишиневе погода будет аналогичной: облачно, с максимальной температурой около 28 градусов Цельсия и минимальной ночью около 14 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 20 км/ч.

Таким образом, ожидается теплый и сухой день, несмотря на облачность. Уровень ультрафиолетового излучения будет умеренным, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные средства при длительном пребывании на улице.

Можно ожидать приятный тёплый день без сильной жары, особенно учитывая облачность и умеренный ветер.