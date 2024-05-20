В Молдову идет ужасная жара: синоптики обещают +30 градусов — прыгаем сразу в лето

Завтра, 21 мая, в Молдове ожидается преимущественно облачная погода. Температура в течение дня будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов Цельсия, ночью — около 14 градусов. Вероятность осадков — низкая, что делает этот день благоприятным для прогулок.