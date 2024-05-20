Мощный ливень обрушился на Минск, в некоторых районах остановился транспорт

Белгидромет сообщал о том, что во вторник также стоит быть осторожными. На этот день объявили оранжевый уровень опасности. В стране погоду будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса. Во вторник ветер будет юго-восточного направления, при грозах — порывистый. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14°С, днем — от +22 до +27°С.