Мощный ливень обрушился на Минск, в некоторых районах остановился транспорт

Синоптики ранее прогнозировали в белорусской столице осадки и грозы. Из-за этого даже был объявлен оранжевый уровень опасности.
В МЧС предупреждали, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.
Кроме того, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров и пожаров в жилых и производственных зданиях.
Остановка транспорта
Так, сегодня в столице произошла остановка общественного транспорта. Как сообщили в Минсктрансе, из-за погодных условий с 20:27 остановилось движение троллейбусов на улицах Немига и Романовская Слобода в обоих направлениях на маршрутах №№ 12, 13, 14, 29, 37, 40, 46, 53.
С 20:32 остановились автобусы на маршрутах №№ 24, 65, 73, 163 на улицах Московская и Бобруйская в обоих направлениях.
По тем же причинам с 20:33 на Свердлова в обоих направлениях останавливалось движение троллейбусов на маршрутах №№ 3, 16, 20, 30, 36.
С 20:47 в обоих направлениях на ул. Козлова, ул. Платонова произошла остановка движения трамваев маршрутов №№ 3, 6.
С 20:53 на ул. Одинцова, ул. Тимошенко в обоих направлениях остановились троллейбусы маршрутов №№ 44, 77.
А с 20:57 — так же в обоих направлениях, произошла остановка троллейбусов №№ 31, 39, 47, 53 на ул. Гурского, проспекте Дзержинского.
Как позднее сообщили в Минсктрансе, к десятn вечера движение транспорта в столице было полностью восстановлено.
«Оранжевый» вторник
Белгидромет сообщал о том, что во вторник также стоит быть осторожными. На этот день объявили оранжевый уровень опасности. В стране погоду будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса. Во вторник ветер будет юго-восточного направления, при грозах — порывистый. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14°С, днем — от +22 до +27°С.
Синоптик Дмитрий Рябов прогнозировал, что большая часть текущей недели в стране выдастся теплой, но дождливой. Что касается выходных — то в целом они будут без осадков. Ночью в субботу ожидается от +7 ⁰С до +14 ⁰С, а днем — от +22 ⁰С до +25 ⁰С, в воскресенье дневные температуры составят — от +18 ⁰С до +24 ⁰С.