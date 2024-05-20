Чем опасна кетодиета, рассказала врач

«Новое исследование показало, что такой тип питания приводит к скоплению старых клеток в нормальных тканях, оказывая воздействие на сердце и почки. Эффект наступает при строгой и длительной кетодиете. Если же делать перерывы, то провоспалительные процессы не запустятся, уверяют ученые».