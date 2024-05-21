В Пермском крае 20 мая стало самым теплым днем с начала мая

День 20 мая 2024 года стал самым теплым с начала мая на всей территории Пермского края. Об этом сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
В Перми воздух прогрелся до +22,1 градуса, в Гайнах до +24,2, в Кочево до +24,5. По данным синоптиков, этому способствовала сухость воздушной массы. Благодаря отсутствию облачности ее прогреву ничего не препятствовало.
Во вторник, 21 мая, в Прикамье сохранится теплая погода. В дневные часы на юге региона (Чернушка, Куеда, Чайковский, Оса, Кунгур) столбик термометра может подняться до +22…+24 градусов. В Перми ожидается около +20. Прохладнее будет на севере края (Усолье, Соликамск, Березники, Красновишерск, Чердынь). Там ожидается не выше +15…+17 градусов.