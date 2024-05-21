В Пермском крае 20 мая стало самым теплым днем с начала мая

Во вторник, 21 мая, в Прикамье сохранится теплая погода. В дневные часы на юге региона (Чернушка, Куеда, Чайковский, Оса, Кунгур) столбик термометра может подняться до +22…+24 градусов. В Перми ожидается около +20. Прохладнее будет на севере края (Усолье, Соликамск, Березники, Красновишерск, Чердынь). Там ожидается не выше +15…+17 градусов.